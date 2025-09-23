Conto Termico 3.0 | che cos’è da quando si può richiedere e per quali interventi

Con l’approvazione dello schema di decreto della Conferenza unificata tra Stato e Regioni del 5 agosto 2025, ha preso il via il nuovo Conto Termico 3.0, la misura di bonus che consente di richiedere contributi a fondo perduto, per una percentuale fino al 65 per cento dell’importo di spesa, per l’efficientamento energetico degli edifici. Rispetto alla precedente versione, la 2.0, il provvedimento introduce varie novità, sia per quanto riguarda i soggetti e i lavori ammissibili agli incentivi, sia per le specifiche di calcolo dell’incentivo spettante. Dal punto di vista dell’iter legislativo e burocratico, manca ancora qualche passaggio affinché l’incentivo possa entrare definitivamente in vigore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

