Conto Termico 3.0 | che cos’è da quando si può richiedere e per quali interventi

Lettera43.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’approvazione dello schema di decreto della Conferenza unificata tra Stato e Regioni del 5 agosto 2025, ha preso il via il nuovo Conto Termico 3.0, la misura di bonus che consente di richiedere contributi a fondo perduto, per una percentuale fino al 65 per cento dell’importo di spesa, per l’efficientamento energetico degli edifici. Rispetto alla precedente versione, la 2.0, il provvedimento introduce varie novità, sia per quanto riguarda i soggetti e i lavori ammissibili agli incentivi, sia per le specifiche di calcolo dell’incentivo spettante. Dal punto di vista dell’iter legislativo e burocratico, manca ancora qualche passaggio affinché l’incentivo possa entrare definitivamente in vigore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

conto termico 30 che cos8217232 da quando si pu242 richiedere e per quali interventi

© Lettera43.it - Conto Termico 3.0: che cos’è, da quando si può richiedere e per quali interventi

In questa notizia si parla di: conto - termico

Ok conto termico 3.0, più incentivi efficienza e rinnovabili

Rinnovabili e nuovi incentivi, cosa cambia con il Conto Termico 3.0 approvato dal governo

Decreto Conto Termico 3.0, più risorse e interventi per l’efficienza energetica degli edifici, limite di spesa annua di 900 mln€

In arrivo il Conto termico 3.0: le novità sull’incentivo per riscaldamento e climatizzatori - Entrano tra i prodotti incentivati anche i climatizzatori da utilizzare abbinati al sistema di riscaldamento senza la necessità di sostituire la vecchia ... Lo riporta repubblica.it

Conto Termico 3.0, più incentivi e meno burocrazia per l’efficienza degli edifici - 0, il meccanismo di incentivazione per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Conto Termico 30 Cos8217232