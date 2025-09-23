Conto alla rovescia per l' inaugurazione della banchina fluviale

Casertanews.it | 23 set 2025

E' partito il conto alla rovescia all'inaugurazione della nuova banchina fluviale a Castel Volturno. Uno spazio che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Marrandino, dovrà essere un luogo di incontro, di passeggiate e di ricordi condivisi.L'amministrazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

