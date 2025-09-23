Continassa Juve | si inizia a pensare alla sfida contro l’Atalanta di sabato

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo un paio di giorni di riposo per la Juventus è arrivata l’ora di tornare a lavorare alla Continassa. Nella giornata di oggi i bianconeri si sono ritrovati per iniziare a preparare l’importantissima sfida di sabato contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

