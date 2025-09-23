Conte | da Meloni espediente su Palestina

Servizitelevideo.rai.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.28 "Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, l'ultima trovata di Meloni, è un misero espediente che conferma l'ignavia del nostro governo". Così il leader M5s, Conte, sulla mozione annunciata dalla premier. "Il riconoscimento di uno Stato è un atto formale, o lo fai o non lo fai. L'ipocrisia del nostro Governo che continua a stare al fianco di Netanyahu è oscena", aggiunge Conte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - meloni

Conte, Meloni spende miliardi in armi e si scorda degli italiani

Figuraccia di Conte e Schlein sul Pnrr: quando davano a Meloni dell’incompetente. FdI li irride

Fdi a valanga su Schlein e Conte: ecco cosa dicevano su Giorgia Meloni

Conte, sulla Palestina un misero espediente di Meloni; M.O.,Conte: da Meloni misero espediente sullo Stato di Palestina; Conte contro Meloni: Il riconoscimento condizionato della Palestina è un misero espediente.

conte meloni espediente palestinaConte, sulla Palestina un misero espediente di Meloni - "Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, l'ultima 'trovata' di Meloni, è un misero espediente che conferma l'ignavia del nostro governo. Come scrive ansa.it

conte meloni espediente palestinaM.O.,Conte: da Meloni misero espediente sullo Stato di Palestina - 'Il riconoscimento 'condizionato' dello Stato della Palestina, l'ultima 'trovata' di Meloni, è un misero espediente ... Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Meloni Espediente Palestina