Conte | da Meloni espediente su Palestina

20.28 "Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, l'ultima trovata di Meloni, è un misero espediente che conferma l'ignavia del nostro governo". Così il leader M5s, Conte, sulla mozione annunciata dalla premier. "Il riconoscimento di uno Stato è un atto formale, o lo fai o non lo fai. L'ipocrisia del nostro Governo che continua a stare al fianco di Netanyahu è oscena", aggiunge Conte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it