Conte | Spagna ha deciso per l’embargo delle armi a Israele in Italia Meloni non muove un dito Fa solo la vittima

"La Spagna ha appena deciso per l'embargo totale delle armi a Israele, mentre in Italia la premier Meloni pensa a fare la vittima e non muove un dito di fronte al genocidio in corso a Gaza dove sono stati trucidati 20 mila bambini, e si attrezzano per offrire lo scudo e proteggere la ministra Santanchè responsabile di una truffa sui fondi Covid". Così Giuseppe Conte parlando con i giornalisti durante la visita ad Ancona in occasione della campagna per le regionali

