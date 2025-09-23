Conte sfiora il ridicolo | Il nostro non è un grande mercato A differenza di altre squadre…

Antonio Conte si gode la quarta vittoria consecutiva in campionato, che vale il primo posto in classifica, ma non si lascia trascinare dall’entusiasmo. L’allenatore preferisce tenere alta l’attenzione e torna a parlare del mercato estivo, spesso definito sontuoso, ma che secondo lui richiede ancora pazienza e rodaggio per trovare il giusto equilibrio. Il tecnico sottolinea come la rosa non sia ancora pronta a sostenere tutti gli impegni stagionali: “ Quando predico calma e prudenza non metto le mani avanti, a differenza di altre squadre non abbiamo una rosa già rodata per fare tutte le competizioni, abbiamo nuovi giocatori che si ritrovano a vestire una maglia pesante, con delle aspettative importanti, non abbiamo una rosa rodata, dobbiamo rodarci in partita, ci sono ragazzi che devono crescere e salire di livello “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

