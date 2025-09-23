Conte scherza su Buongiorno | Se ha l’adduttore ko lo facciamo benedire

Forzazzurri.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul Pisa, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte scherza su buongiorno se ha l8217adduttore ko lo facciamo benedire

© Forzazzurri.net - Conte scherza su Buongiorno: “Se ha l’adduttore ko lo facciamo benedire”

In questa notizia si parla di: conte - scherza

Conte in imbarazzo in TV alla domanda su Buongiorno, non capisce: Chi io? Grazie per avermelo chiesto; Buongiorno e la Juve: “Ho spiegato tutto a Motta. Conte? Incontro casuale”; Radio Goal – Conte molto sicuro di se stesso. Buongiorno determinante per il Napoli.

conte scherza buongiorno haConte scherza su Buongiorno: “Se ha l’adduttore ko lo facciamo benedire” - Conte scherza su Buongiorno: “Se ha l’adduttore ko lo facciamo benedire” Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul ... Come scrive forzazzurri.net

conte scherza buongiorno haBuongiorno è grave? Conte scherza: "Spero di no, o dobbiamo farlo benedire" -  Bisognerà fare una vautazione e capire bene se ha qualcosa all'adduttore. Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Conte Scherza Buongiorno Ha