Conte scherza a DAZN | Pensavo chiedeste di me non di Buongiorno
Al termine della vittoria per 3-2 del Napoli sul Pisa, DAZN ha regalato un . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: conte - scherza
Conte scherza su Buongiorno: “Se ha l’adduttore ko lo facciamo benedire”
#Conte scherza sul #fantacalcio: "Lasciamo stare, riceviamo pressioni sulle formazioni" - X Vai su X
"Consigli per il fantacalcio?" Conte scherza e risponde così: shorturl.at/qHE9z - facebook.com Vai su Facebook
Conte scherza a DAZN: “Pensavo chiedeste di me, non di Buongiorno”.
Conte scherza a DAZN: “Pensavo chiedeste di me, non di Buongiorno” - Conte scherza a DAZN: “Pensavo chiedeste di me, non di Buongiorno” Al termine della vittoria per 3- Lo riporta forzazzurri.net
"Buongiorno come sta?", Conte fraintende a Dazn: "Chi, io? Ah Buongiorno..." - Simpatico siparietto ieri a Dazn al termine dell'intervista di Antonio Conte dopo la vittoria per 3- Riporta tuttonapoli.net