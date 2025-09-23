Conte risponde a Tudor e Marotta | Napoli proteggici Da fuori arrivano missili

Il Napoli conquista altri tre punti ed è solo in vetta alla classifica: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo il successo contro il Pisa Il Napoli conquista i tre punti contro il Pisa vincendo di misura. Decisiva la rete di Lucca, che Antonio Conte ha lanciato in campo al posto di Hojlund solo verso la fine, quando il danese non ne aveva più. Antonio Conte (ANSA) Calciomercato.it Il mister Antonio Conte esordisce facendo leva sui lati positivi del match contro il Pisa, anche se non è stato molto esaltante: “Questo è un ottimo gruppo che gioisce e soffre tutti insieme. Abbiamo gioito per i gol di Spinazzola e Lucca, abbiamo sofferto dopo il gol subito”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

