Conte | Mercato numerico servono tempo e pazienza per crescere
Conte spiazza tutti: “Abbiamo preso 9 giocatori, ma non erano pronti per la Champions!” Nel post partita su DAZN, Antonio Conte ha affrontato il tema . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: conte - mercato
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Napoli, mercato in fermento: dieci rinforzi per il nuovo corso di Conte
Napoli Champions League, Alessandro Vocalelli: «Con Conte e 200 milioni sul mercato…»
Conte: “Il Milan ha la struttura di una squadra che ha fatto la Champions, cosa che non ha il Napoli. Mercato fatto per riempire una rosa che non esisteva” - X Vai su X
Antonio #Conte ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro il Pisa. Il mister è apparso abbastanza teso e poco soddisfatto del mercato estivo del Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Conte: Serve tempo e pazienza. Grande mercato? Solo a livello numerico. Il mio parere su Lucca. Hojlund non giocava; Napoli, un mercato che punta ad alzare il livello; Conte: «Juve osso duro ma noi giochiamo per vincere. Il mercato? Serve ma vado in guerra con i miei».
Conte: “Mercato numerico, servono tempo e pazienza per crescere” - Conte spiazza tutti: “Abbiamo preso 9 giocatori, ma non erano pronti per la Champions! Come scrive forzazzurri.net
Napoli, Conte avvisa: «Anno più complesso, servono pazienza e rischi» - Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: l’allenatore analizza la vittoria col Pisa, il primo gol di Lucca e guarda già alla sfida di San Siro col Milan. Riporta napolipiu.com