Conte | Mercato numerico servono tempo e pazienza per crescere

Forzazzurri.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte spiazza tutti: “Abbiamo preso 9 giocatori, ma non erano pronti per la Champions!” Nel post partita su DAZN, Antonio Conte ha affrontato il tema . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte mercato numerico servono tempo e pazienza per crescere

© Forzazzurri.net - Conte: “Mercato numerico, servono tempo e pazienza per crescere”

In questa notizia si parla di: conte - mercato

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Napoli, mercato in fermento: dieci rinforzi per il nuovo corso di Conte

Napoli Champions League, Alessandro Vocalelli: «Con Conte e 200 milioni sul mercato…»

Conte: Serve tempo e pazienza. Grande mercato? Solo a livello numerico. Il mio parere su Lucca. Hojlund non giocava; Napoli, un mercato che punta ad alzare il livello; Conte: «Juve osso duro ma noi giochiamo per vincere. Il mercato? Serve ma vado in guerra con i miei».

conte mercato numerico servonoConte: “Mercato numerico, servono tempo e pazienza per crescere” - Conte spiazza tutti: “Abbiamo preso 9 giocatori, ma non erano pronti per la Champions! Come scrive forzazzurri.net

conte mercato numerico servonoNapoli, Conte avvisa: «Anno più complesso, servono pazienza e rischi» - Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: l’allenatore analizza la vittoria col Pisa, il primo gol di Lucca e guarda già alla sfida di San Siro col Milan. Riporta napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Mercato Numerico Servono