Conte l’insoddisfatto attacca il mercato del Napoli e fa un torto a De Laurentiis
Insensibile a tutto, al trascorrere del tempo e delle stagioni, al sommarsi dei successi e delle (poche) delusioni, Antonio Conte continua a recitare se stesso. La parte dell’insoddisfatto perenne, dell’uomo che non deve chiedere mai ma anche di quello che, una volta chiesto e ottenuto, non è mai abbastanza. Chi lo mette sotto contratto lo sa ed è chiaro che il rischio valga la pena di essere corso, visto che il tecnico leccese è solito arrivare, chiedere, lamentarsi, vincere e poi ricominciare daccapo. Dunque, nessuna sorpresa che Conte abbia definito il Napoli scudettato che allena come una specie di gruppo di ragazzotti non all’altezza del compito che li attende che consiste nel ripetersi in Italia, dove la concorrenza attraversa periodi di transizione, facendo al contempo bene in Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it
