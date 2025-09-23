Conte lancia gli azzurri in orbita | Napoli solo in vetta dopo il thriller col Pisa

Il Napoli di Antonio Conte scrive una nuova pagina della sua stagione perfetta: al “Maradona”, gli azzurri espugnano i tre punti contro un combattivo Pisa per 3-2, firmando la quarta vittoria consecutiva in Serie A e balzando in vetta alla classifica con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Una serata da incorniciare per i campioni d’Italia, ma non senza brividi: dopo il sigillo dell’ex Lucca all’83’, i toscani accorciano con Lorran nel recupero e sfiorano il pareggio clamoroso negli istanti finali. Meret salva, il tabellone si spegne, e la corsa scudetto prende forma sotto il Vesuvio. Gara vibrante fin dal primo fischio, con il Pisa di Gilardino che non si limita al ruolo di comparsa: organizzato, aggressivo e capace di impensierire la retroguardia partenopea. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Conte lancia gli azzurri in orbita: Napoli solo in vetta dopo il thriller col Pisa

