Conte in imbarazzo in TV alla domanda su Buongiorno non capisce | Chi io? Grazie per avermelo chiesto
Il siparietto tra il tecnico del Napoli e l'inviata di DAZN, Giusy Meloni, capita in chiusura di collegamento dal Maradona: "A me serve il defibrillatore e Buongiorno deve farsi benedire". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: conte - imbarazzo
Calamai su Allegri: "Abbiamo l'anti Conte: il piccolo stop lo ha reso ancora più bravo" - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Bandecchi: Fico, Conte, Schlein, nessun imbarazzo dopo le dichiarazioni di De Luca?; Meloni alla Camera, il question time: Magi espulso dall'Aula, scontro con Schlein sulla sanità; Almasri, Nordio: “Atto Cpi nullo”. Conte e Schlein: Meloni scappa. Renzi: premier non lady di ferro, ma omino di burro.
"Assumino": Conte sbaglia il congiuntivo in diretta tv - "Si assumino le proprie responsabilità": l'errore di Giuseppe Conte è da penna rossa a dire poco. Riporta iltempo.it
Maurizio Pistocchi: “Agnelli ha chiesto di farmi fuori dalla TV. Conte si lamentò per una domanda” - Maurizio Pistocchi è stato per diverso tempo uno dei volti più noti di Mediaset in ambito sportivo. Come scrive fanpage.it