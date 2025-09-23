Conte | che senso dare alle sue parole?

Antonio Conte, il mister del terzo scudetto e, soprattutto grande comunicatore, ieri ha messo in atto una vera e propria strategia comunicativa con degli intenti ben precisi, ma quali? E soprattutto che impatto potrebbero avere sulla serie A? Torniamo ai fatti. Conte ridimensiona il mercato, Pardo: “Dietro c’è una strategia comunicativa”. Pierluigi Pardo, telecronista Dazn, ieri era al Maradona per Napoli-Pisa ed era presente a distanza durante le parole di Conte sul mercato: “Conte ha fatto un discorso dritto che aveva in testa e voleva comunicare. Ha parlato di una campagna acquisti utile di questa estate ma ha sorriso quando si parla di campagna acquisti importante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

