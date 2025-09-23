Consorzio per la Laguna se ne parla in consiglio comunale
Lunedì 29 si terrà il consiglo comunale che sarà chiamato ad approvare la delibera che definisce il quadro di riferimento per l’organizzazione del nuovo consorzio di gestione del parco ambientale della Laguna di Orbetello. L’assetto organizzativo è già stato definito, partendo dalle quote di partecipazione degli enti consorziati che corrispondono al 47% del ministero dell’ambiente, al 35% della Regione Toscana, al 12% del Comune di Orbetello, al 5% della Provincia di Grosseto e all’1% del Comune di Monte Argentario. In seguito si sono avvicendati diversi incontri per definire lo statuto che regola la vita amministrativa del consorzio ed è stato trovato un accordo su un testo di base molto vicino alla proposta iniziale avanzata dal Comune di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
