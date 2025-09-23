Consiglio regionale chiude legislatura Mazzeo | Approvate leggi che hanno fatto della Toscana un modello in Italia

Consiglio regionale della Toscana, con la seduta di martedì 23 settembre si è chiusa la legislatura prima del voto elezioni regionali che vede la Toscana alle urne 12 e 13 ottobre. Un Consiglio regionale che si chiude con la presidenza di Antonio Mazzeo, Pd, e la vicepresidenza di Stefano Scaramelli, Italia Viva, e Diego Petrucci, Fratelli d’Italia. Un Consiglio regionale che si chiude con il bilancio, con l’approvazione di consolidato 2024 e di variazione previsionale 2025-207. Molti consiglieri salutano definitivamente, altri sono candidati per il voto regionale, a partire da presidente e vicepresidenti uscenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it