Consiglio permanente CEI appello per la pace

Seconda giornata a Gorizia del Consiglio Permanente della CEI. Stasera la veglia e l’appello per la pace. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Consiglio permanente CEI, appello per la pace

In questa notizia si parla di: consiglio - permanente

Consiglio regionale, nasce il Tavolo permanente sull'impatto della tecnologia sulla vita umana

Al via a Gorizia il Consiglio episcopale permanente Cei. Parla Mons. Redaelli

Consiglio permanente CEI a Gorizia. Card. Zuppi: “Guerra fallimento politica e umanità”

#Tg2000 - Consiglio permanente #CEI, appello per la #pace #23settembre #Tv2000 @UCSCEI @tg2000it - X Vai su X

23/9/25. Il presidente della Cei ha aperto i lavori del Consiglio episcopale permanente, che si tiene a Gorizia. Dalla guerra a Gaza al fine vita, passando per la sinodalità, ecco tutti i temi toccati https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/zuppi-educare-alla-pace-e-u - facebook.com Vai su Facebook

Il Consiglio episcopale permanente della Cei a Gorizia. Appello dei vescovi per la pace; Zuppi apre il Consiglio Permanente Cei a Gorizia: «Qui esempio che pace non è utopia»; Consiglio Permanente: Comunicato finale.

Consiglio permanente: card. Zuppi, “la guerra ha già reso peggiore la vita di tanti Paesi e di milioni di persone”, appello per cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi a ... - Nell’introduzione al Consiglio permanente della Ei, in corso a Gorizia fino al 24 settembre, il card. Scrive agensir.it

Il cardinale Zuppi apre a Gorizia il Consiglio d'autunno Cei nel nome della pace - Dalla situazione a Gaza al conflitto tra Russia e Ucraina la Chiesa italiana si unisce all'appello di Papa Leone per il cessate il fuoco ... Come scrive rainews.it