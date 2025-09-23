Consiglio permanente CEI appello per la pace

23 set 2025

Seconda giornata a Gorizia del Consiglio Permanente della CEI. Stasera la veglia e l’appello per la pace. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

consiglio permanente cei appello per la pace

