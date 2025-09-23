Consigliera M5s posta l' immagine di Meloni in un bidone della spazzatura | L' ho condivisa per sbaglio

"Il tuo posto è qua". Scritto a caratteri cubitali su un bidone dalla spazzatura al cui interno c'è la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il fotomontaggio, poi rimosso, è stato pubblicato sui social da Maria Teresa Grasso, consigliera comunale di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. FdI. 🔗 Leggi su Today.it

