Radici solide nella terra dei propri soci agricoltori e lo sguardo rivolto avanti, verso un futuro fatto di sostenibilità, digitalizzazione e prodotti capaci di affrontare le sfide dei mercati. È la traiettoria intrapresa da Conserve Italia, Gruppo cooperativo agroalimentare con sede a San Lazzaro di Savena (Bo). Con oltre 14mila soci agricoltori e 36 cooperative agricole aderenti, 9 stabilimenti produttivi in Italia – di cui 7 in Emilia-Romagna – e marchi storici come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, il consorzio rappresenta un punto di riferimento per la filiera agricola nazionale, come spiega il direttore generale Pier Paolo Rosetti per approfondire le sfide che attendono il comparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conserve Italia. Le sfide dei mercati: "La cooperazione agricola del domani"