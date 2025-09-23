Conserve Italia Le sfide dei mercati | La cooperazione agricola del domani

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Radici solide nella terra dei propri soci agricoltori e lo sguardo rivolto avanti, verso un futuro fatto di sostenibilità, digitalizzazione e prodotti capaci di affrontare le sfide dei mercati. È la traiettoria intrapresa da Conserve Italia, Gruppo cooperativo agroalimentare con sede a San Lazzaro di Savena (Bo). Con oltre 14mila soci agricoltori e 36 cooperative agricole aderenti, 9 stabilimenti produttivi in Italia – di cui 7 in Emilia-Romagna – e marchi storici come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, il consorzio rappresenta un punto di riferimento per la filiera agricola nazionale, come spiega il direttore generale Pier Paolo Rosetti per approfondire le sfide che attendono il comparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

conserve italia le sfide dei mercati la cooperazione agricola del domani

© Ilrestodelcarlino.it - Conserve Italia. Le sfide dei mercati: "La cooperazione agricola del domani"

In questa notizia si parla di: conserve - italia

"Linea ferroviaria Codigoro-Conserve Italia, cnque miliardi di vecchie lire spesi inutilmente"

La sfida di Conserve Italia

Botulismo in Italia: attenzione alle conserve fatte in casa. I consigli degli esperti di Artemisia Lab

Conserve Italia. Le sfide dei mercati: La cooperazione agricola del domani; Amazon e le PMI italiane: dalla provincia ai mercati globali, il 45% ha sede in aree rurali; CONSERVE ITALIA, CRESCITA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE: IL FATTURATO DEL GRUPPO SALE A 1,2 MILIARDI € (+5%).

conserve italia sfide mercatiConserve Italia. Le sfide dei mercati: "La cooperazione agricola del domani" - Interviene Pier Paolo Rosetti, direttore generale del consorzio alimentare "Questo comparto è al centro di transizioni ecologiche e tecnologiche. Come scrive msn.com

La sfida di Conserve Italia - Conserve Italia punta a trasformare, quest’anno, 515mila tonnellate di pomodoro 100% italiano (+19,5 % rispetto al 2024). Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Conserve Italia Sfide Mercati