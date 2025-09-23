Consegnati nuovi bus elettrici ad Air Campania De Luca | Rivoluzione nei trasporti

“Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. Si tratta di uno sforzo gigantesco che abbiamo fatto, a cui si aggiungono un centinaio di treni nuovi. Siamo soddisfatti per la Campania, e ci auguriamo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

AIR Campania: a Caserta consegnati 20 nuovi autobus elettrici. Acconcia, siamo player di riferimento - (FERPRESS) – Caserta, 23 SET – Oggi, presso la sede operativa di AIR Campania a Caserta, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Commissione regionale Trasporti, Lu ... ferpress.it scrive

Comune di Catania e AMTS presentano i nuovi bus elettrici in dotazione alla città - Tutti i mezzi acquistati sono Full Electric e presentano caratteristiche assolutamente innovative, sia in ambito meccanico che nel design ... Segnala telenord.it