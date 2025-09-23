Consegnati nuovi bus elettrici ad Air Campania De Luca | Rivoluzione nei trasporti

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. Si tratta di uno sforzo gigantesco che abbiamo fatto, a cui si aggiungono un centinaio di treni nuovi. Siamo soddisfatti per la Campania, e ci auguriamo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consegnati - nuovi

Case popolari, i nuovi dati. Già 66 alloggi consegnati

Incendio Misericordia, consegnati i nuovi mezzi

Marche, Consiglio: consegnati 43 nuovi encomi

Consegnati nuovi bus elettrici ad Air Campania, De Luca: Rivoluzione nei trasporti; Comune di Catania e AMTS presentano i nuovi bus elettrici in dotazione alla città; Catania è elettrica: Amts compra 124 bus.

consegnati nuovi bus elettriciAIR Campania: a Caserta consegnati 20 nuovi autobus elettrici. Acconcia, siamo player di riferimento - (FERPRESS) – Caserta, 23 SET – Oggi, presso la sede operativa di AIR Campania a Caserta, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Commissione regionale Trasporti, Lu ... ferpress.it scrive

consegnati nuovi bus elettriciComune di Catania e AMTS presentano i nuovi bus elettrici in dotazione alla città - Tutti i mezzi acquistati sono Full Electric e presentano caratteristiche assolutamente innovative, sia in ambito meccanico che nel design ... Segnala telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Consegnati Nuovi Bus Elettrici