Il Napoli, nonostante la chiusura del calciomercato estivo, non si ferma e guarda al futuro. Possibile colpo a sorpresa: ecco di chi si tratta. La vittoria contro il Pisa é di fondamentale importanza per il cammino del Napoli. Dopo la delusione per il negativo esordio in Champions League contro il Manchester City, ai ragazzi di Antonio Conte serviva una vittoria, anche sofferta come quella di ieri sera al Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno trovato più di qualche difficoltà contro il neo promosso Pisa guidato da Alberto Gilardino, ma alla fine hanno trovato una vittoria che vale la testa della classifica in solitaria.

Conquista tutti dalla Serie C, il Napoli pensa al colpo a sorpresa: su di lui anche una big europea!