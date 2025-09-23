R oma, 23 set. (askanews) – È conosciuto in tutto il mondo come il dottor Jackson Avery di “Grey’s Anatomy” ma ora Jesse Williams diventa un ex-marine, un po’ scugnizzo, in “Hotel Costiera”, la serie in sei episodi su Prime Video dal 24 settembre. Qui è un ex marine americano che torna nella sua terra d’origine, l’Italia, per risolvere problemi ai facoltosi ospiti di un albergo di lusso, guidato dai personaggi interpretati Tommaso Ragno e Maria Chiara Giannetta. Leggi anche › Grey’s Anatomy, il dottor Jackson Avery, Jesse Williams, lascia la serie Tra riprese dall’alto della costiera, diversi cliché, azione, commedia e dramma, lui diventa il “giustiziere gentile”, l’uomo deciso ma tormentato, forte ma che nasconde molte fragilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

