Confermata l' immunità a Ilaria Salis

Confermata l’immunità parlamentare a Ilaria Salis. La commissione Affari legali del Parlamento Europeo ha confermato oggi, 23 settembre, l'immunità per l’europarlamentare monzese eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Simistra. La votazione, avvenuta stamattina a porte chiuse, ha “salvato”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ilaria Salis immunità confermata | respinta per un voto la richiesta dell' Ungheria; Ilaria Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria per un voto; Ilaria Salis | immunità confermata Ma ora voto in Plenaria Lei | Incredula e contenta Salvini infuriato col Ppe.

Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Da fanpage.it

Ilaria Salis e l'immunità confermata: «Incredula e felice. Anche colleghi di destra hanno capito il valore di questo voto, contro Orbán» - L'eurodeputata salvata per un voto: «In molti hanno capito che il problema è l'Ungheria, non il mio processo. Lo riporta msn.com