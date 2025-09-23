Conerobus verso lo sciopero lettera aperta di Daniele Silvetti | Cari dipendenti e sindacati ripensateci

ANCONA – Una lettera aperta ai dipendenti di Conerobus per scongiurare lo sciopero indetto per domani, mercoledì 24 settembre. Così, attraverso il dialogo, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti cerca di evitare che domani, per 4 ore, i mezzi pubblici della società controllata dal Comune di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: conerobus - verso

Conerobus, si va verso la formazione di un comitato utenti: «Tagli su tagli, ma gli stipendi dei dirigenti restano esagerati»

Crisi Conerobus, rotte le trattative. Verso lo sciopero, rischio tagli

Stanno iniziando i lavori di Vivaservizi davanti alla Banca d'Italia: per ora corso Stamira è transitabile solo in uscita dalla città, mentre in entrata è stata chiusa via XXIX settembre e le auto vengono deviate verso la Galleria San Martino. ?Gli autobus saranno i - facebook.com Vai su Facebook

Conerobus, domani lo sciopero di 4 ore Il sindaco ai lavoratori: «Ripensateci come segnale di responsabilità verso la comunità; La crisi di Conerobus. Proclamato lo sciopero, il sindaco prova a fermarlo. Arriva un nuovo manager.

Conerobus, domani sciopero di quattro ore. I sindacati: «La città sia con noi al presidio» - Andrà infatti in scena dalle 11,30 alle 15,30 lo sciopero dei lavoratori di Conerobus organizzato da ... Segnala corriereadriatico.it

Conerobus verso lo sciopero: 460 posti a rischio - I sindacati denunciano crisi aziendale, fondi insufficienti e bus fermi in attesa di manutenzione I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di quattro o ... Segnala youtvrs.it