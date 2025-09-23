Conduttrice tv muore in un incidente aereo | stava prendendo lezioni di pilotaggio

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave lutto nella tv messicana. La celebre conduttrice Debora Estrella, 43 anni, ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto sabato 20 settembre in una zona industriale del comune di Garcia, nello stato di Nuevo León, in Messico. La donna, che aveva iniziato un corso per imparare a pilotare. 🔗 Leggi su Today.it

