Condò, giornalista di Sky Sport, commenta il progetto dell’Inter e la possibile influenza di Cesc Fabregas sul futuro della squadra. Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha discusso delle scelte strategiche dell’ Inter, focalizzandosi non solo sull’allenatore Cristian Chivu, ma anche su Cesc Fabregas, che durante l’estate era stato accostato alla squadra nerazzurra. Condò ha espresso il suo parere sull’importanza dell’ex centrocampista spagnolo e sul suo potenziale impatto sull’Inter, sottolineando che la sua presenza avrebbe rappresentato una vera e propria “rivoluzione culturale” per il club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò sicuro: «Se Fabregas fosse andato all’Inter, ci sarebbe stata una rivoluzione culturale. Ecco perché»