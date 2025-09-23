"Condanniamo con fermezza la risposta sproporzionata di Israele, così come condanniamo Hamas. Siamo ben oltre la legge del taglione. Chiediamo il cessate il fuoco, l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e di aprire un corridoio per gli studenti che vogliono venire in Italia. Cinque dovrebbero venire a Macerata." Il rettore John McCourt ha replicato alla contestazione del collettivo Depangher, che accusa l’ università di avere rapporti con Israele e di aver ospitato in un convegno dottorale un docente dell’università di Gerusalemme, Yair Furstenberg. "È un oppositore del suo governo", ha spiegato il rettore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Condanniamo sia Hamas che Netanyahu"