Condanniamo sia Hamas che Netanyahu
"Condanniamo con fermezza la risposta sproporzionata di Israele, così come condanniamo Hamas. Siamo ben oltre la legge del taglione. Chiediamo il cessate il fuoco, l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e di aprire un corridoio per gli studenti che vogliono venire in Italia. Cinque dovrebbero venire a Macerata." Il rettore John McCourt ha replicato alla contestazione del collettivo Depangher, che accusa l' università di avere rapporti con Israele e di aver ospitato in un convegno dottorale un docente dell'università di Gerusalemme, Yair Furstenberg. "È un oppositore del suo governo", ha spiegato il rettore.
"Basta con il linguaggio violento, basta accusarci. Noi non siamo complici del genocidio a Gaza. Non siamo d'accordo con quello che fa l'esercito israeliano, ma condanniamo quello che fa Hamas".
Il Partito Democratico di Castenaso condanna qualsiasi atto di violenza e terrorismo perpetrato ai danni di civili, istituzioni, popoli. Non da meno, condanniamo fermamente l'attentato di Hamas verso Israele di quasi due anni fa. Non possiamo esimerci, però, d
Condanniamo sia Hamas che Netanyahu; L'Oms: A Gaza la fame uccide come le bombe - Tajani:Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra e arrivare a un cessate il fuoco; Israele - Gaza: la guerra. Le news dell’11 agosto.
"Condanniamo con fermezza la risposta sproporzionata di Israele, così come condanniamo Hamas.
Rubio incontra Netanyahu: Hamas deve essere "eliminato". Gli ostaggi usati come scudi a Gaza - Il segretario di stato americano ha parlato con il primo ministro israeliano dell'attacco in Qatar, del nucleare iraniano e il rilascio di "ogni singolo ostaggio".