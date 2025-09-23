Condannato per il tentato attentato a Trump nel suo golf club | poi tenta di suicidarsi in aula con una penna
Ryan Routh, 59 anni, è stato condannato per il tentato omicidio di Donald Trump avvenuto nel 2024 nel golf club di West Palm Beach. Dopo il verdetto, ha tentato di suicidarsi in aula con una penna, venendo subito fermato. Rischia l’ergastolo per i gravi capi d’accusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
