Condannato a 14 anni l' ex senatore Pittelli
Il tribunale di Palmi ha condannato in primo grado a 14 anni di reclusione l'avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, per concorso esterno con la 'ndrangheta nel processo "Mala Pigna". La richiesta della procura nei suoi confronti era di 16 anni ma i giudici hanno optato per una condanna inferiore. Sono 18 in tutto le persone condannate in udienza e 8 quelle che sono state assolte. Con la sentenza di stasera si chiude il primo dibattimento scaturito dall'operazione che aveva colpito esponenti di spicco della cosca Piromalli, svelando pure un traffico di rifiuti che sarebbe stato gestito dall'imprenditore Rocco Delfino detto "u Rizzu". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: condannato - anni
Pedina e terrorizza la ex. Condannato per stalking a due anni e sei mesi
Uomini e Donne: Marco Paolo Filippin condannato a 11 anni di reclusione
Abusi su due sorelline di 9 e 11 anni, condannato il vicino di casa
L'ex parlamentare Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni. Accusato a Palmi di concorso esterno con la 'ndrangheta #ANSA - X Vai su X
Tg3. . Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, è stato condannato a otto anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri due dei sei imputati per lo stupro di una ragazza nella villa di Grillo in Costa Smeralda. L'inviato Gabri - facebook.com Vai su Facebook
L'ex parlamentare Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni; L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni per concorso esterno con la…; Giancarlo Pittelli, l’ex parlamentare condannato a 14 anni per concorso esterno.
Giancarlo Pittelli, ex parlamentare condannato a 14 anni per concorso esterno con la 'ndrangheta - Quattordici anni a Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex senatore di Forza Italia, imputato per concorso esterno con la 'ndrangheta nel processo "Mala Pigna". Lo riporta msn.com
L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni per concorso esterno con la ‘Ndrangheta - Scott” per i suoi rapporti con il boss di Limbadi Luigi Mancuso, l’avvocato ... ilfattoquotidiano.it scrive