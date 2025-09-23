Condannato a 14 anni l' ex senatore Pittelli

Il tribunale di Palmi ha condannato in primo grado a 14 anni di reclusione l'avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, per concorso esterno con la 'ndrangheta nel processo "Mala Pigna". La richiesta della procura nei suoi confronti era di 16 anni ma i giudici hanno optato per una condanna inferiore. Sono 18 in tutto le persone condannate in udienza e 8 quelle che sono state assolte. Con la sentenza di stasera si chiude il primo dibattimento scaturito dall'operazione che aveva colpito esponenti di spicco della cosca Piromalli, svelando pure un traffico di rifiuti che sarebbe stato gestito dall'imprenditore Rocco Delfino detto "u Rizzu". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

