Condannati Grillo junior e gli amici I giudici | Fu stupro di gruppo
Tutti colpevoli. È questa la sentenza emessa dal collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, a carico dei quattro imputati che, secondo l’accusa, avrebbero stuprato due giovani donne nella notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Oltre tre ore è durata la camera di consiglio, che ha dunque inflitto la pena di 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5S, a Edoardo Capitta e a Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno degli accusati era in aula, così come non lo era la principale accusatrice, Silvia, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, e che ha seguito il consiglio della legale Giulia Bongiorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
