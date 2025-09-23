Concorso PNRR 3 bando entro ottobre 20 giorni di tempo per le istanze prove prima di Natale tutto da concludere entro giugno 2026 Le parole di Cozzetto Anief
L'informativa sindacale che si è tenuta nel pomeriggio ha delineato i contorni della terza procedura concorsuale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante l'incontro tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali, sono emersi i numeri di una selezione che coinvolgerà complessivamente quasi 60mila posti distribuiti su tutti i gradi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
