Concorso Oss Campania De Luca | Bloccato per porcherie si stavano vendendo i posti Lo rifaremo coi carabinieri

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore De Luca ha spiegato il motivo della sospensione del concorso per Oss: "C'erano voci di compravendita. Abbiamo bloccato tutto. Ma lo rifaremo con le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

