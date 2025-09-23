Concorso docenti PNRR3 la denuncia della UIL | ‘Una forzatura ignorati gli idonei’

La UIL Scuola RUA contesta duramente il nuovo concorso docenti PNRR3, definendolo una forzatura che non considera le necessità della scuola. Il sindacato critica la decisione di avviare una nuova selezione senza prima assumere le migliaia di docenti idonei presenti nelle graduatorie esistenti, generando così incertezza e malcontento tra il personale precario in attesa di . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

