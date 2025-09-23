Concorsi PNRR3 | bando in arrivo per 58mila docenti di ogni ordine e grado tutte le novità

In arrivo due nuovi bandi per i concorsi PNRR3 che metteranno a disposizione 58.135 posti per docenti di ogni ordine e grado. L’informativa, fornita dal Ministero ai sindacati, delinea i requisiti e le tempistiche per le prossime assunzioni nella scuola, finalizzate a coprire il fabbisogno del triennio 2025-2028 e a raggiungere gli obiettivi del PNRR. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso PNRR 3, bando entro ottobre, 20 giorni di tempo per le istanze, prove prima di Natale, tutto da concludere entro giugno 2026. Le parole di Cozzetto (Anief) - L'informativa sindacale che si è tenuta nel pomeriggio ha delineato i contorni della terza procedura concorsuale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si legge su orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 20mila posti comuni e di sostegno. Lo riporta ticonsiglio.com