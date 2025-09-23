Concorsi PNRR3 | bando in arrivo per 58mila docenti di ogni ordine e grado tutte le novità

Scuolalink.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo due nuovi bandi per i concorsi PNRR3 che metteranno a disposizione 58.135 posti per docenti di ogni ordine e grado. L’informativa, fornita dal Ministero ai sindacati, delinea i requisiti e le tempistiche per le prossime assunzioni nella scuola, finalizzate a coprire il fabbisogno del triennio 2025-2028 e a raggiungere gli obiettivi del PNRR. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorsi - pnrr3

Concorso PNRR 3, bando entro ottobre, 20 giorni di tempo per le istanze, prove prima di Natale, tutto da concludere entro giugno 2026. Le parole di Cozzetto (Anief) - L'informativa sindacale che si è tenuta nel pomeriggio ha delineato i contorni della terza procedura concorsuale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si legge su orizzontescuola.it

concorsi pnrr3 bando arrivoConcorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 20mila posti comuni e di sostegno. Lo riporta ticonsiglio.com

