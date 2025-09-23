Concordia il cartellone della stagione 2025 26 del Teatro del Popolo

Dopo il grande successo delle ultime due stagioni, che hanno registrato oltre 4.000 presenze annue e un altissimo numero di spettacoli sold out, si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra il Comune di Concordia sulla Secchia e ATER Fondazione per la stagione 2025-2026 del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

