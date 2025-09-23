Conclusa l’Agorà della Dieta Mediterranea al Caruso Hotel di Ravello

Si è conclusa con successo la terza edizione dell’Agorà della Dieta Mediterranea al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast. Il momento delle riflessioni. di Emilia Filocamo di Emilia Filocamo Due giorni mi sono stati sufficienti. Come sempre ho bisogno di una sorta di “ tempo di posa” per poter metabolizzare tutte le emozioni, per poter essere capace di trasferire il vissuto nella scrittura. Sono stati due giorni perfetti per pensare, riflettere, ricordare, e per poter oggi raccontare la fila colorata degli stand, la partecipazione, la varietà dei prodotti e degli ingredienti, il coinvolgimento, l’allegria, le emozioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it