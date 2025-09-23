Concessione con canone agevolato aperta la procedura di assegnazione di un locale

Ferraratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'opportunità per rivitalizzare uno spazio di pregio, di proprietà comunale, nel cuore della città. Il Comune di Ferrara ha aperto un'asta pubblica per l'assegnazione in locazione del locale commerciale di via Garibaldi 3A, a pochissimi passi da piazza Municipale e da piazza Cortevecchia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concessione - canone

Sigerico dà 3 milioni al Comune. Canone di concessione 2025

Concessione con canone agevolato, aperta la procedura di assegnazione di un locale; Venezia: storico immobile in concessione alla Fondazione per le Scienze Religiose ‘Giovanni XXIII’; Poveglia per tutti, ufficiale la concessione dell’isola dal primo agosto per 6 anni.

Canone agevolato: bando per 25 case - Nei primi mesi del 2025 a Fabriano uscirà il bando per la concessione di 25 appartamenti di edilizia a canone agevolato e si metteranno a terra gli interventi finanziati per circa un milione di euro ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Affitti con il canone agevolato. Siglato l’Accordo territoriale - GROSSETOFirmato un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Grosseto che riguarda i contratti di affitto a canone agevolato, i contratti transitori e quelli per studenti universitari. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Concessione Canone Agevolato Aperta