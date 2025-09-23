Concerto Ligabue Allianz Stadium | per i 30 anni di ‘Certe Notti’ una tappa del tour anche nello stadio della Juventus La data ufficiale e tutte le info per i biglietti
Concerto Ligabue Allianz Stadium: il cantante fa tappa del suo tour anche nello stadio della Juventus. Data ufficiale e tutte le info per i biglietti. Un altro gigante della musica italiana sul prato dell’Allianz Stadium. Dopo i grandi nomi annunciati nei giorni scorsi, la casa della Juventus si prepara a ospitare un evento che si preannuncia leggendario: Luciano Ligabue ha annunciato una tappa a Torino del suo nuovo tour, per celebrare i 30 anni di “Certe Notti “. Un concerto evento il 17 giugno 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno 2026. Il rocker di Correggio porterà sotto la Mole uno show speciale, per festeggiare i 30 anni di uno dei suoi album più amati e i 20 dal primo, indimenticabile Campovolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: concerto - ligabue
Ligabue fa il pieno alla Reggia: il concerto è sold out
Concerto gratuito di Marco Ligabue ad Arielli: un viaggio nel suo repertorio e nei successi più famosi del fratello Luciano
Maxi piano sicurezza per il concerto di Ligabue: navette dai parcheggi per auto e bus
Certe Notti a Torino: @ligabue in concerto all'Allianz Stadium il 17 giugno 2026. PREZZI BIGLIETTI E PACCHETTI QUI >> https://shorturl.at/MeRJl - X Vai su X
Certe Notti a Torino: Ligabue in concerto all'Allianz Stadium il 17 giugno 2026. PREZZI BIGLIETTI E PACCHETTI QUI >> https://shorturl.at/MeRJl - facebook.com Vai su Facebook
Certe Notti a Torino, Luciano Ligabue in concerto all'Allianz Stadium: dove e quando comprare i biglietti; La notte di Certe Notti arriva anche a Torino: annunciato un concerto all'Allianz Stadium; Ligabue porta “Certe Notti” all'Allianz Stadium di Torino.
Ligabue canterà all'Allianz Stadium: la data del concerto a Torino - Luciano Ligabue girerà per le principali città italiane in occasione dei "30 anni di Certe Notti" e dell'Album "Buon Compleanno". Lo riporta ilbianconero.com
Ligabue annuncia un concerto allo stadio di Torino - Dopo avere annunciato “Certe notti a Roma” il 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico e “Certe notti a Milano” il 20 giugno 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza, ora Ligabue annuncia "Certe notti a Torino" ... Riporta rockol.it