Concerto Ligabue Allianz Stadium: il cantante fa tappa del suo tour anche nello stadio della Juventus. Data ufficiale e tutte le info per i biglietti. Un altro gigante della musica italiana sul prato dell’Allianz Stadium. Dopo i grandi nomi annunciati nei giorni scorsi, la casa della Juventus si prepara a ospitare un evento che si preannuncia leggendario: Luciano Ligabue ha annunciato una tappa a Torino del suo nuovo tour, per celebrare i 30 anni di “Certe Notti “. Un concerto evento il 17 giugno 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno 2026. Il rocker di Correggio porterà sotto la Mole uno show speciale, per festeggiare i 30 anni di uno dei suoi album più amati e i 20 dal primo, indimenticabile Campovolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Concerto Ligabue Allianz Stadium: per i 30 anni di ‘Certe Notti’, una tappa del tour anche nello stadio della Juventus. La data ufficiale e tutte le info per i biglietti