Concerie alla prova di Lineapelle Un primo sguardo su stile e futuro | Indicazioni per far fronte alla crisi

Oggi apre a Fiera Milano, Lineapelle. Banco di prova strategico per il settore. Tanto più in questa fase contrassegnata dalla lunga e generalizzata crisi dei consumi di lusso. Lo conferma anche l’analisi del presidente dell’ Associazione Conciatori di Santa Croce, Riccardo Bandini: "Siamo tutti consapevoli che il comparto sta vivendo un momento complesso, che investe l’intero sistema della moda e a maggior ragione, in questa fase, un evento come Lineapelle rappresenta una opportunità – spiega Bandini –. Grazie alla fitta rete di contatti che riesce ad alimentare, questa fiera consente prima di tutto un dialogo concreto tra tutti gli attori della filiera, utile proprio per comprendere come si sta muovendo il mercato, quali tendenze al consumo si stanno delineando e quali politiche vanno perseguite per fare fronte all’attuale fase congiunturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerie alla prova di Lineapelle. Un primo sguardo su stile e futuro: "Indicazioni per far fronte alla crisi"

