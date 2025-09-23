Conan il barbaro | tutto quello che c’è da sapere sul film con Arnold Schwarzenegger
Quello di Conan è stato il primo grande personaggio a conferire popolarità internazionale all’attore Arnold Schwarzenegger. Questo è il protagonista di Conan il barbaro, film di genere fantastico a lungo atteso dai fan e che si concretizzò a seguito del successo di Guerre Stellari, opera che dimostro l’esistenza di un forte interesse verso racconti di questo genere, con ambientazioni fantastiche e personaggi eroici. Conan il barbaro offre proprio tutto ciò e cogliendo in pieno lo spirito del suo tempo si affermò poi come un grande successo di critica e pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: conan - barbaro
Centro culturale Libertà, venerdì 19 settembre proiezione del film "Conan il barbaro"
