con un etto di hashish negli slip

A Massa Lombarda prosegue la stretta dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti. L’ultimo intervento è scattato domenica in via Dini e Salvalai, dove una pattuglia della compagnia di Lugo ha notato un monopattino elettrico condotto da un 27enne marocchino già conosciuto alle forze dell’ordine. Alla vista dei militari, l’uomo ha accelerato tentando di dileguarsi tra le stradine laterali, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Il giovane, apparso subito agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale: nascosto negli indumenti intimi aveva un panetto di hashish del peso di un etto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

