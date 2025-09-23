Con la scusa di andare in cantina perseguitava ad Ancona l' ex moglie e la figlia 40enne arrestato

Un quarantenne ammonito dal Questore di Ancona per stalking e minacce contro ex moglie e figlia. Attivato il Protocollo Zeus per la prevenzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Con la scusa di andare in cantina perseguitava ad Ancona l'ex moglie e la figlia, 40enne arrestato

