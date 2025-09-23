Con il caso Kirk Trump ha trasformato l’odio in dichiarazione di intenti E canonizzato il conflitto permanente

Lanotiziagiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Io odio i miei avversari e non voglio il meglio per loro». È con questa frase, pronunciata durante il funerale di Charlie Kirk domenica scorsa a Phoenix, che Donald Trump ha reso inutile ogni esercizio accademico sull’origine dell’ostilità politica. Nessun incidente linguistico, nessuna esasperazione della polemica: il presidente degli Stati Uniti ha trasformato l’odio in dichiarazione di intenti, in codice morale da ostentare di fronte al suo pubblico. Non un sottotesto, ma la regola del gioco. Il dato di contesto è chiaro. Negli Stati Uniti un bambino su 31 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico: Trump ne ha fatto il pretesto per teorie senza basi scientifiche, così come ora la morte di Kirk diventa l’occasione per canonizzare il conflitto permanente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

con il caso kirk trump ha trasformato l8217odio in dichiarazione di intenti e canonizzato il conflitto permanente

© Lanotiziagiornale.it - Con il caso Kirk, Trump ha trasformato l’odio in dichiarazione di intenti. E canonizzato il conflitto permanente

In questa notizia si parla di: caso - kirk

“Charlie Kirk Dead at 31”, il caso della canzone apparsa su SoundCloud un mese prima dell’omicidio

Caso Kirk, antisemitismo, Putin. Smascherare chi alimenta i virus illiberali che minacciano l'occidente

Caso Kirk, le foto dell’FBI “migliorate” dall’IA e la disinformazione da social

Charlie Kirk, una beatificazione dalle tinte fosche; USA, l’omicidio Kirk infiamma lo scontro politico; Caso Kirk, Friedman: Così Donald Trump predica odio e incita alla violenza.

caso kirk trump haCharlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer, non si risponde all'odio con l'odio» - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. leggo.it scrive

caso kirk trump haFunerali Kirk, arriva anche Musk: "Onorato di essere qui" - In Arizona, ai funerali, è arrivato quasi tutto il governo Trump, lo staff, molti politici e i volti più noti del mondo Maga. Scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Kirk Trump Ha