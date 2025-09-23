Comunicato Stampa | Ricerca Forrester-Experian | la GenAI trasforma la gestione del rischio di credito in Italia
Secondo la più recente ricerca di Experian condotta da Forrester Consulting, che ha coinvolto undici paesi tra EMEA e Asia Pacifico, compresi 110 decision maker di alto livello provenienti da aziende italiane, il Machine Learning (ML) sta rivoluzionando i processi decisionali nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. I risultati evidenziano come il ML stia supportando le aziende nel migliorare l'accesso ai servizi finanziari, contenere i rischi e velocizzare l'automazione, pur mettendo in luce le sfide che ancora frenano una sua più diffusa adozione. In Italia, il 69% delle aziende che hanno adottato il ML concorda sul fatto che la tecnologia consente loro di ampliare l'accesso ai servizi finanziari, servendo responsabilmente nuove fasce di clientela che i sistemi di valutazione tradizionali spesso escludono. 🔗 Leggi su Iltempo.it
