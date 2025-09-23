Comunicato Stampa | CRV - Zanoni AVS | Riconvertire allevamenti intensivi per garantire il benessere animale

Anna Maria Bigon (Pd), vicepresidente della commissione consiliare Sanità, ha detto che "pur difendendo il lavoro degli allevatori e degli agricoltori, è necessario investire sul benessere animale per migliorare la situazione presente negli allevamenti intensivi, al fine di impedire il propagarsi di malattie infettive. La Regione deve dotarsi di un Piano per la promozione del benessere animale e bisogna investire nella filiera corta, biologica." Per la Capogruppo M5S Erika Baldin "bisogna voler bene e tutelare tutti gli animali, non solo quelli d'affezione. Anche perché, quando non vengono rispettate le norme igieniche, penso in particolare agli allevamenti intensivi, scaturiscono problemi di salute per l'uomo.

