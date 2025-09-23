(Arv) Venezia 23 set. 2025 - “Oggi abbiamo assolto un obbligo etico e morale, quello di restituire l'onore ai troppi a cui fu ingiustamente rubato con una violenza e ingiustizia inaccettabili. Oggi non abbiamo fatto del revisionismo strumentale ma abbiamo reso giustizia, attraverso una riabilitazione attesa da più di un secolo. Il Veneto, finalmente, si dota di una legge che è un atto di giustizia, invocato anche dal Presidente Mattarella con parole che non lasciano dubbi: ‘La memoria di quei mille e più italiani uccisi dai plotoni di esecuzione durante la Grande Guerra, interpella oggi la nostra coscienza di uomini liberi e il nostro senso di umanità'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “No revisionismi, ma restituito onore a soldati fucilati in Veneto nel 15-18"