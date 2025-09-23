Comunicato Stampa | CRV - Approvata legge regionale su ricerca storica relativa a fucilazioni nella Grande Guerra
(Arv) Venezia 23 set. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 35 favorevoli e 4 contrari, il progetto di legge n. 89 “Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima Guerra Mondiale nel territorio della Regione Veneto”, primo firmatario il Presidente dell'assemblea di palazzo Ferro Fini Roberto Ciambetti, relatore per l'aula il consigliere Marzio Favero (Lega-LV), correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani. L'iniziativa legislativa, già ampiamente illustrata e discussa nel corso della seduta precedente, è volta ad approfondire quanto avvenne nell'esercito italiano durante la Grande Guerra, con particolare riguardo alla condizione dei militari vittime di decimazioni e di esecuzioni sommarie, a promuovere e sostenere le iniziative di ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio regionale durante il primo conflitto mondiale e la commemorazione dei militari fucilati, nonché a istituire, su tali questioni, una Giornata regionale, un Albo e una Consulta per la ricerca storica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
