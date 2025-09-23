Milano, 23.09.2025 - Ci sono momenti, nella vita, in cui capita di sentirsi soli, confusi e pieni di dubbi. Uno di questi è quando dobbiamo trovare una badante o una collaboratrice domestica per una persona che amiamo. Le esperienze negative passate, la burocrazia complicata, i sensi di colpa e le mille opinioni contrastanti possono rendere ogni scelta un peso insostenibile. Fortunatamente, però, una soluzione esiste. Per tutti coloro che desiderano trovare una badante o una collaboratrice domestica ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro è una guida concreta e indispensabile per chiunque si trovi ad affrontare la delicata scelta di affidare i propri cari a collaboratori domestici esterni” afferma Dalla lettura di questo libro trapela la volontà, da parte della stessa autrice, di condividere il proprio percorso di crescita personale: un viaggio umano e lavorativo, dalla Moldavia all'Italia, in cui ha sviluppato un metodo unico alla propria professione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Anastasia Brinza lancia il Bestseller “Cuore E Cura”