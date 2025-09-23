Comunicato Stampa | Anastasia Brinza lancia il Bestseller Cuore E Cura
Milano, 23.09.2025 - Ci sono momenti, nella vita, in cui capita di sentirsi soli, confusi e pieni di dubbi. Uno di questi è quando dobbiamo trovare una badante o una collaboratrice domestica per una persona che amiamo. Le esperienze negative passate, la burocrazia complicata, i sensi di colpa e le mille opinioni contrastanti possono rendere ogni scelta un peso insostenibile. Fortunatamente, però, una soluzione esiste. Per tutti coloro che desiderano trovare una badante o una collaboratrice domestica ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro è una guida concreta e indispensabile per chiunque si trovi ad affrontare la delicata scelta di affidare i propri cari a collaboratori domestici esterni” afferma Dalla lettura di questo libro trapela la volontà, da parte della stessa autrice, di condividere il proprio percorso di crescita personale: un viaggio umano e lavorativo, dalla Moldavia all'Italia, in cui ha sviluppato un metodo unico alla propria professione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
La Walt Disney Company ha pubblicato un comunicato stampa in cui annuncia la decisione di riprendere il programma di Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel Live! tornerà in onda domani. - X Vai su X
MONDIALI ASSOLUTI: COMUNICATO STAMPA 21 SETTEMBRE Ai Mondiali di Shanghai l'Italia passa subito in semifinale con il quattro di coppia maschile- miglior tempo assoluto - e due senza femminile Leggi il comunicato https://tinyurl.com/ - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa: Anastasia Brinza lancia il Bestseller “Cuore E Cura”; Comunicato Stampa: Anastasia Brinza lancia il Bestseller “Cuore E Cura”.
Comunicato Stampa: Anastasia Brinza lancia il Bestseller “Cuore E Cura” - Ci sono momenti, nella vita, in cui capita di sentirsi soli, confusi e pieni di dubbi. iltempo.it scrive
Anastasia Brinza lancia il Bestseller “Cuore E Cura” - Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn. Lo riporta ansa.it