Il governo complice del genocidio commesso da Israele e la presidente del consiglio parte attiva di questo disegno tanto tragico quanto disumano. Questo, ormai, è l’assunto comodo alla sinistra per attaccare giorno e notte Giorgia Meloni dai principali salotti televisivi italiani. Tra questi, ovviamente, lo studio di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber su La7. Nel talk show in onda ogni sera in prima serata, il professore Tomaso Montanari ha accusato Meloni di essere “complice tecnicamente di un genocidio”. Una frase pensata, tecnica e perfino normale secondo il suo ragionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Complice tecnicamente di un genocidio". Montanari choc su Meloni