Complice tecnicamente di un genocidio Montanari choc su Meloni
Il governo complice del genocidio commesso da Israele e la presidente del consiglio parte attiva di questo disegno tanto tragico quanto disumano. Questo, ormai, è l’assunto comodo alla sinistra per attaccare giorno e notte Giorgia Meloni dai principali salotti televisivi italiani. Tra questi, ovviamente, lo studio di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber su La7. Nel talk show in onda ogni sera in prima serata, il professore Tomaso Montanari ha accusato Meloni di essere “complice tecnicamente di un genocidio”. Una frase pensata, tecnica e perfino normale secondo il suo ragionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: complice - tecnicamente
Fingono un problema per far scendere la vittima dall’auto mentre il complice agisce: così i ladri tentano il colpo - facebook.com Vai su Facebook
Trump-Putin, prove di pace? - Otto e Mezzo; L'Europa si riarma, contro Putin? - Otto e Mezzo - Puntata del 6/3/2025; Gaza, Montanari: “Manca una sinistra che si schieri con i popoli”.
"Complice tecnicamente di un genocidio". Montanari choc su Meloni - Nel talk show in onda ogni su La7, il professore Tomaso Montanari ha accusato Meloni di essere “complice tecnicamente di un genocidio” ... Si legge su ilgiornale.it
Otto e mezzo, Montanari supera la linea rossa: “Meloni complice del genocidio a Gaza” - Non passa praticamente giorno senza che Giorgia Meloni e l’esecutivo di centrodestra dai lei guidato non vengano attaccati da esponenti della ... Lo riporta iltempo.it