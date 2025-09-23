Complanare sud di Bari stop notturno all’accesso in Tangenziale verso Pescara

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la D94 Complanare sud di Bari. Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 23 settembre alle 6:00 di mercoledì 24 settembre sarà chiuso il ramo di immissione sulla Tangenziale di Bari in direzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

